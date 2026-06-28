نهاية دور المجموعات.. تعرف على جميع المتأهلين في مونديال 2026

خبرني - أسدل الستار على منافسات الدور الأول من البطولة، لتتضح هوية المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 بعد جولة ثالثة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

شهدت المجموعات الـ12 صراعا قويا على بطاقات التأهل، سواء عبر الصدارة أو الوصافة أو أفضل الثوالث، قبل أن يكتمل عقد المتأهلين إلى المرحلة الإقصائية.

المتأهلون عن المجموعات:

المجموعة 1: المكسيك، جنوب إفريقيا

المجموعة 2: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك (أفضل ثالث)

المجموعة 3: البرازيل، المغرب

المجموعة 4: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغواي (أفضل ثالث)

المجموعة 5: ألمانيا، ساحل العاج، الإكوادور (أفضل ثالث)

المجموعة 6: هولندا، اليابان، السويد (أفضل ثالث)

المجموعة 7: بلجيكا، مصر

المجموعة 8: إسبانيا، الرأس الأخضر

المجموعة 9: فرنسا، النرويج، السنغال (أفضل ثالث)

المجموعة 10: الأرجنتين، النمسا

المجموعة 11: كولومبيا، البرتغال، الكونغو الديمقراطية

المجموعة 12: إنجلترا، كرواتيا، غانا (أفضل ثالث)

أفضل الثوالث المتأهلين:

الكونغو الديمقراطية – السويد – غانا – الإكوادور – البوسنة والهرسك – باراغواي – السنغال – الجزائر.

بهذا يكتمل رسميا عقد المتأهلين إلى دور الـ32، بواقع متصدري المجموعات ووصافتها إضافة إلى 8 منتخبات من أفضل أصحاب المركز الثالث، لتنطلق مرحلة الإقصاء المباشر بمواجهات من العيار الثقيل.