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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عدد من المسلحين جنوب سوريا

  • 28 حزيران 2026
  • 08:15
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عدد من المسلحين جنوب سوريا

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عدد من المسلحين يوم أمس السبت في منطقة الحماية جنوب سوريا.
وجاء في بيان نشره الجيش الإسرائيلي اليوم: "أمس السبت قضت قوات لواء "عتسيوني" (6) بقيادة الفرقة 210 على عدد من المخربين المسلحين في منطقة الحماية بجنوب سوريا".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل في منطقة الحماية بجنوب سوريا، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".

وأفادت الإخبارية السورية بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات توغلت فجر الأحد باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. مشيرة إلى أن القوة انطلقت من بوابة تل أبو الغيثار، وتمركزت لاحقا داخل سرية جملة المعروفة باسم "سرية الوادي".

وأضافت أن عملية التوغل تزامنت مع انتشار عناصر قوة أخرى توغلت في تلة المغر وتمركزت على قمة التلة، مع تشغيل أجهزة إضاءة ليزر ونشر قناصين في المنطقة.

وتواصل القوات الإسرائيلية انتهاكاتها المتكررة بجنوب سوريا في خرق مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغلات المتكررة والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.

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