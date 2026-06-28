البحرين تدين (تجدد الاعتداء الإيراني)

خبرني - دانت الخارجية البحرينية اليوم الأحد بأشد العبارات "تجدد الاعتداء الإيراني" على أراضيها، داعية إلى تحرك دولي لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.

وأدانت البحرين الأحد، "تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا، ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها".

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إنه "إذ سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها، مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، فإن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد، تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه؛ غير أن تكرار العدوان لن يفرض أمرا واقعا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها".

وقالت الخارجية البحرينية إنها "ترى في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026 من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة؛ ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أنها إذ تشدد على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما، فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026) ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه.