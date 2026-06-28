الحرس الثوري يهدد بوقف التفاوض.. وترمب يلوح بالحرب ثانية

خبرني - مع تبادل الضربات بين أميركا وإيران للمرة الثانية خلال يومين، هدد الحرس الثوري الإيراني بوقف مسار المفاوضات إثر شن الجيش الأميركي ضربات على عدة مواقع في الساحل الإيراني.

واعتبر الحرس في بيان اليوم الأحد أن "انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار التفاوضي"

كما زعم أن "الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم" الموقعة في 18 يونيو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

"رد ساحق"

إلى ذلك، هدد الحرس الثوري بأن "أي عدوان جديد تحت أي ذريعة حتى لو كان على أهداف غير مهمة سيقابل برد ساحق"

وأضاف قائلاً:" سنتعامل مع السفن المخالفة لتعليماتنا في مضيق هرمز بحزم أكبر من ذي قبل".

في المقابل، لوح ترمب بالعودة إلى الحرب. وكتب في منشور على منصته "تروث سوشيال" في وقت سابق اليوم : "قد يأتي وقت لا نعود فيه قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر لإكمال المهمة عسكرياً بعد أن بدأناها بنجاح كبير. إذا حدث ذلك، فلن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة".

وكان الجيش الأميركي أعلن ليلة السبت الأحد، تنفيذ ضربات جوية على مواقع في جزيرة قشم، بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيان""بعد الضربات الأميركية التي شنت أمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لفلي، أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به عندما شنت قواتها هجوما بطائرات مسيرة استهدف ناقلة النفط كيكو صباح اليوم"

أتى ذلك، فيما تعمل واشنطن على الترويج لمسار جنوبي على طول ساحل عمان، في حين تريد طهران من السفن سلوك مسار شمالي عبر مياهها وتحت سيطرتها، إذ تهدف في نهاية المطاف إلى فرض رسوم على استخدام المضيق، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

كما جاء بعد نحو أسبوع على جولة من المحادثات بمشاركة وسطاء قادها جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في سويسرا، ثم رفعت واشنطن إثرها العقوبات جزئياً عن طهران، لكن القتال وتبادل الاتهامات استؤنفا وزادت حدتهما منذ ذلك الحين.