علي علوان : أثبتنا أننا لسنا منتخبًا سهلا

خبرني - قال لاعب المنتخب الوطني علي علوان، الأحد، إن أخطاء صغيرة وتفاصيل بسيطة كلفت المنتخب الأردني كثيرًا خلال مشاركته في كأس العالم، مؤكداً أن الأداء الذي قدمه "النشامى" أثبت للجميع أنهم ليسوا منتخبًا سهلًا.

وأضاف علوان أن المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام منتخب عالمي مثل الأرجنتين يضم عددًا من أفضل لاعبي العالم، معربًا عن فخره بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني بعد الوصول إلى هذه المرحلة وخوض مباريات من هذا المستوى.

وأوضح أن المنتخب ربما لم يحالفه الحظ في بداية مشواره، لكنه أعرب عن ثقته بأن هذه المشاركة ستكون بداية يستفيد منها اللاعبون، وأن المنتخب سيكون أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد علوان أن طموح اللاعبين كان دائمًا تقديم أفضل صورة عن الكرة الأردنية، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه المنتخب جعل الجميع يرى أن الأردن ليس منتخبًا سهلا كما قد يعتقد البعض، مضيفًا أن المنتخب احترم جميع منافسيه داخل الملعب.

وقال إن "أخطاء صغيرة وتفاصيل بسيطة كلفتنا كثيرًا"، مؤكدا أن المنتخب سيتعلم من أخطائه في هذه التجربة، وأنها ستنعكس إيجابًا على اللاعبين فيما هو قادم.

وثمّن علوان دعم الجماهير الأردنية، واصفًا إياها بالجمهور المخلص الذي يساند المنتخب دائمًا، معربًا عن أمله في إسعادها خلال البطولات المقبلة.

واختتم المنتخب الوطني مشاركته الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026، الأحد بعد الخسارة أمام الأرجنتين 3-1.