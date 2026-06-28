التعمري يسجل الهدف الوحيد في مرمى الأرجنتين خلال دور المجموعات

خبرني - سجل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري حضوره في كأس العالم 2026، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي هز شباك المنتخب الأرجنتيني خلال منافسات دور المجموعات.

وجاء هدف التعمري في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني مع الأرجنتين، وانتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-1، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة في مونديال 2026.

وحافظت الأرجنتين على نظافة شباكها في أول مباراتين من دور المجموعات، بعد فوزها على الجزائر 3-0 في الجولة الأولى، ثم فوزها على النمسا 2-0 في الجولة الثانية، قبل أن ينجح التعمري في تسجيل الهدف الوحيد في مرماها خلال الدور الأول.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، حمل هدف التعمري قيمة معنوية وفنية خاصة، كونه جاء في شباك منتخب دخل المباراة بسجل دفاعي خال من الأهداف، وضمن مجموعة ضمت الأرجنتين والجزائر والنمسا إلى جانب الأردن.

واختتم المنتخب الوطني مشاركته الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، بعدما واجه النمسا والجزائر والأرجنتين، في مشاركة تاريخية للنشامى على مستوى المونديال.