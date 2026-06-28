*
الاحد: 28 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

التعمري يسجل الهدف الوحيد في مرمى الأرجنتين خلال دور المجموعات

  • 28 حزيران 2026
  • 07:48
التعمري يسجل الهدف الوحيد في مرمى الأرجنتين خلال دور المجموعات

خبرني - سجل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري حضوره في كأس العالم 2026، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي هز شباك المنتخب الأرجنتيني خلال منافسات دور المجموعات.

وجاء هدف التعمري في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني مع الأرجنتين، وانتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-1، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة في مونديال 2026.

وحافظت الأرجنتين على نظافة شباكها في أول مباراتين من دور المجموعات، بعد فوزها على الجزائر 3-0 في الجولة الأولى، ثم فوزها على النمسا 2-0 في الجولة الثانية، قبل أن ينجح التعمري في تسجيل الهدف الوحيد في مرماها خلال الدور الأول.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، حمل هدف التعمري قيمة معنوية وفنية خاصة، كونه جاء في شباك منتخب دخل المباراة بسجل دفاعي خال من الأهداف، وضمن مجموعة ضمت الأرجنتين والجزائر والنمسا إلى جانب الأردن.

واختتم المنتخب الوطني مشاركته الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، بعدما واجه النمسا والجزائر والأرجنتين، في مشاركة تاريخية للنشامى على مستوى المونديال.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ميسي يصبح أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية في كأس العالم
ميسي يصبح أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية في كأس العالم
  • 2026-06-28 07:23
تأهل الجزائر والنمسا إلى دور 32 بعد التعادل 3-3
تأهل الجزائر والنمسا إلى دور 32 بعد التعادل 3-3
  • 2026-06-28 07:21
النشامى يخسرون أمام ميسي ورفاقه في كأس العالم
النشامى يخسرون أمام ميسي ورفاقه في كأس العالم
  • 2026-06-28 06:58
الأرجنتين تتقدم على النشامى 3-1 (تحديث مستمر)
الأرجنتين تتقدم على النشامى 3-1 (تحديث مستمر)
  • 2026-06-28 05:09
الكونغو تقلب الطاولة على أوزبكستان وتصعد لدور الـ32 بالمونديال
الكونغو تقلب الطاولة على أوزبكستان وتصعد لدور الـ32 بالمونديال
  • 2026-06-28 04:50
المنتخب الكولومبي يتعادل مع نظيره البرتغالي ويتصدر مجموعته
المنتخب الكولومبي يتعادل مع نظيره البرتغالي ويتصدر مجموعته
  • 2026-06-28 04:40