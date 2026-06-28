تأهل الجزائر والنمسا إلى دور 32 بعد التعادل 3-3

خبرني - تأهلت الجزائر والنمسا إلى دور 32 لكأس العالم لكرة القدم بعد التعادل 3-3 الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة العاشرة، بينما حصدت الأرجنتين العلامة الكاملة في الصدارة بالفوز 3-1 على الأردن.

وحلت الجزائر في المركز الثالث ولها أربع نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأرجنتين.

ومنح ماركو أرناوتوفيتش التقدم للنمسا في الدقيقة 28، لكن رفيق بلغالي تعادل قرب الاستراحة، وأعاد مارسيل زابيتسر التقدم للفريق الأوروبي في الدقيقة 55 قبل أن يعيد القائد رياض محرز فريقه للمباراة بعد ساعة من اللعب.

وبدا أن الجزائر انتزعت الفوز بعدما سجل محرز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن ساشا كالاييتش أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة من نزوله في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي نفس التوقيت، لم يكن هدف البديل موسى التعمري كافيا لعودة الأردن أمام بدلاء الأرجنتين بعدما سجل جيوفاني لو سيلسو ولاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 80.

وتلعب الجزائر أمام سويسرا يوم الجمعة، والنمسا أمام إسبانيا يوم الخميس بحثا عن مقعد في دور 16.