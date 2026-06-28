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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق

  • 28 حزيران 2026
  • 07:19
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق

خبرني - يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 18، وفي المرتفعات الشمالية 28- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 33- 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 24، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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