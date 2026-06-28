النشامى يخسرون أمام ميسي ورفاقه في كأس العالم

خبرني - ودّع المنتخب الوطني الأردني "النشامى" منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، قبل أن يضيف هدفه الثالث في الشوط الثاني، فيما نجح نجم النشامى موسى التعمري في تسجيل الهدف الأردني الوحيد.

ويحمل هدف التعمري أهمية خاصة، إذ يعد أول هدف تستقبله الأرجنتين خلال مشوارها في النسخة الحالية من كأس العالم.

وكان المنتخب الوطني دخل اللقاء أمام بطل العالم بطموح تقديم أداء يليق بأول مشاركة تاريخية له في نهائيات كأس العالم، بعدما سبق له أن خسر أمام النمسا بنتيجة 3-1، ثم أمام الجزائر بنتيجة 2-1 في الجولتين السابقتين.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من نجوم المنتخب الوطني الذين قدموا أداءً قتالياً أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مواجهة حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأكد المدير الفني جمال سلامي، قبل اللقاء، أن مواجهة الأرجنتين تمثل محطة تاريخية لكرة القدم الأردنية، مشيداً بالمستوى الذي قدمه اللاعبون طوال البطولة، فيما شدد اللاعب نور الروابدة على عزم النشامى إنهاء مشاركتهم بصورة مشرفة تعكس تطور الكرة الأردنية.

ورغم الخروج من الدور الأول، ترك المنتخب الوطني بصمة لافتة في أول ظهور له على المسرح العالمي، وقدم مستويات نالت إشادة المتابعين، ليختتم النشامى مشاركتهم التاريخية في مونديال 2026 مرفوعي الرأس.