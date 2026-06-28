عمدة مدينة أرلينغتون عن لقاء الملك: قائد عالمي في مدينتنا

خبرني - عبر عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية جيم روس، عن سعادته بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى أرلينغتون من أجل نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب روس، على فيسبوك، "كان من دواعي الشرف الترحيب بقائد عالمي في مدينتنا حيث تجمع المشجعون من جميع أنحاء العالم هنا لمباراة الليلة بين الأردن والأرجنتين. مثل هذه اللحظات تذكرنا بأن أرلينغتون هي حقا على المسرح العالمي، تجمع الناس معا من خلال الرياضة والصداقة والخبرات المشتركة".

وكان جلالة الملك التقى عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية جيم روس.

وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند الخامسة بتوقيت الأردن صباح الأحد على ستاد دالاس في الولايات المتحدة، مع اختتام مشواره بنهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب مرانه الأخير الجمعة على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.