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الكونغو تقلب الطاولة على أوزبكستان وتصعد لدور الـ32 بالمونديال

  • 28 حزيران 2026
  • 04:50
الكونغو تقلب الطاولة على أوزبكستان وتصعد لدور الـ32 بالمونديال

خبرني  - لحق منتخب الكونغو الديمقراطية بقافلة المتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب الكونغو الديمقراطية انتصارا تاريخيا هو الأول في تاريخه بالمونديال، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام أوزبكستان إلى انتصار ثمين ومستحق 3 - 1، مساء السبت، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ11 من مرحلة المجموعات للمونديال، ليصعد بذلك للمرة الأولى للأدوار الإقصائية في كأس العالم.

وبادر إلدور شوموردوف بالتسجيل لمنتخب أوزبكستان مبكرا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز يوان ويسا هدف التعادل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ومنح فيستون ماييلي بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة للكونغو الديمقراطية، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(الفهود) في الدقيقة 78، لتكون هذه أيضا هي المرة الأولى التي يحرز فيها الفريق أكثر من هدف في إحدى المباريات بكأس العالم.

وارتفع رصيد الكونغو الديمقراطية، التي تشارك في المونديال للمرة الثانية بعد نسخة عام 1974 بألمانيا الغربية، تحت مسمى زائير، إلى 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

وضمن فريق المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر تواجده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول، المتأهلة للأدوار الإقصائية في المسابقة.

وفي المقابل، بقي منتخب أوزبكستان، الذي تواجد للمرة الأولى في كأس العالم، في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما خسر جميع مبارياته في المجموعة، ليودع المسابقة مبكرا.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا ناريا في دور الـ32 مع منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة الـ12 في الأول من يوليو المقبل.

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