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التعمري وميسي احتياطيان.. تشكيلتا الأردن والأرجنتين

  • 28 حزيران 2026
  • 03:58
التعمري وميسي احتياطيان تشكيلتا الأردن والأرجنتين

خبرني  - أعلن المديران الفنيان لمنتخبي الأردن والأرجنتين التشكيلة الأساسية للمواجهة التي ستجمع المنتخبين على ملعب "إيه تي آند تي"، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت التشكيلتان غياب نجم المنتخب الأردني موسى التعمري، ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن التشكيلة الأساسية.

وجاءت التشكيلتان على النحو التالي:

 

تشكيلة الأردن:

•           يزيد أبو ليلى (حارس مرمى) – رقم 1

•           إحسان حداد (القائد) – رقم 23

•           عبد الله نصيب – رقم 3

•           يزن العرب – رقم 5

•           حسام أبو ذهب – رقم 4

•           مهند أبو طه – رقم 20

•           نزار الرشدان – رقم 21

•           نور الروابدة – رقم 8

•           عودة الفاخوري – رقم 11

•           علي عزايزة – رقم 24

•           علي علوان – رقم 9

 

تشكيلة الأرجنتين:

•           إيميليانو مارتينيز – رقم 23

•           ماركوس سينيسي – رقم 2

•           نيكولاس تاغليافيكو – رقم 3

•           نيكولاس أوتامندي – رقم 19

•           لياندرو باريديس – رقم 5

•           جيوفاني لو سيلسو – رقم 11

•           إكسيكويل بالاسيوس – رقم 14

•           جوليان ألفاريز – رقم 9

•           جوليانو سيميوني – رقم 17

•           نيكو باز – رقم 18

•           لاوتارو مارتينيز – رقم 22

 

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