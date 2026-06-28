حبس ممثلة مصرية شابة بتهمة سب نقيب الفنانين

خبرني - أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على النزاع القضائي المحتدم بين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وبين الممثلة الشابة ياسمينا المصري والذي انتهى بحبس الفنانة الشابة لمدة شهر، وهو النزاع الذي بدأ بعبارات على منصات التواصل الاجتماعي، انتهى بأروقة المحاكم وخلف القضبان.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة ياسمينا المصري بالحبس شهراً مع الشغل والنفاذ، و15 ألف جنيه غرامة و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، بتهمة سب وقذف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وخلال الجلسة اليوم السبت حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلاً عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وادعى مدنياً بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقدم سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية خلال الجلسة حافظة مستندات تتضمن ما نشر من قبل المتهمة، وما يمثله من إساءة للدكتور أشرف زكي، وقرر أن التهمة ثابتة عليها من خلال التحقيقات، وتحريات رجال المباحث واعترافها، فضلاً عن التقرير الفني الوارد بالأوراق.

وكانت نيابة النزهة قد قررت إحالة الفنانة ياسمينا المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بسب وقذف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكانت نيابة النزهة أمرت بحبس الفنانة ياسمينا المصري 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بسب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في البلاغ المقدم منه ضد الممثلة ياسمينا المصري، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واتهم الدكتور أشرف زكي المشكو في حقها، بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء، والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته، في القضية التي تحمل رقم 6357 سنة 2026 جنح النزهة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانة الشابة بمنطقة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.