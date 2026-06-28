الحبس لمصري تسبب في إصابة زوجته بالإيدز

خبرني - في واحدة من أغرب القضايا في المحاكم المصرية أصدرت محكمة جنح مستأنف قسم المعادى حكماً، يوم السبت، بتأييد حبس مصري عامين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة لمدة عام، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز وممارسة الفجور والإهمال.

كشفت تفاصيل الواقعة أن فتاة من أسرة متوسطة الحال تزوجت من شاب، دون أن تدري أنه حامل لفيروس "إتش آي في" المسبب لمرض الإيدز، بسبب ممارساته الشاذة، وبعد أن أنجبت طفلها بعدة أشهر شعرت بأعراض غربية واكتشف الأطباء أنها مصابة بالإيدز.

فجّر التقرير الطبي مفاجأة بعدما أكد بشكل قاطع أن الزوج هو المصدر الرئيسي والوحيد الذي نقل العدوى والمرض لزوجته نتيجة سلوكه المنحرف.

وجهت النيابة إلى الزوج تهمة "الشروع في القتل" لكن تم تعديل التهمة إلى "ممارسة الفجور" و"الإصابة الخطأ".

قدمت النيابة العامة الزوج للمحاكمة الجنائية مستندة إلى أنه تسبب بخطئه ورعونته وعدم احترازه في إيذاء زوجته والتسبب في إصابتها نتيجة إهماله.

قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى والحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة عن التهمة الثانية.