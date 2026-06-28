استقالة مفاجئة داخل ريال مدريد

خبرني - يستعد ريال مدريد، لإجراء تغيير جديد في هيكل الفريق الأول، بعدما كشفت شبكة ESPN أن مانويل أرويو تقدم باستقالته من منصبه كطبيب للفريق الأول، وذلك بعد عام واحد من انضمامه للميرنجي.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن استقالة أرويو جاءت بعد موسم، تعرضت فيه الخدمات الطبية بالنادي، لانتقادات واسعة، خاصة بعد كثرة الإصابات، وكان أبرزها التشخيص الخاطئ لإصابة ركبة كيليان مبابي، والذي أعاد أطباء النادي إلى دائرة الجدل.

وحتى الآن، لم يعلن ريال مدريد رسميًا رحيل الطبيب، كما لم يكشف عن هوية الشخص الذي سيخلفه في المنصب.