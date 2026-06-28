استقالة مفاجئة داخل ريال مدريد

خبرني - يستعد ريال مدريد، لإجراء تغيير جديد في هيكل الفريق الأول، بعدما كشفت شبكة ESPN أن مانويل أرويو تقدم باستقالته من منصبه كطبيب للفريق الأول، وذلك بعد عام واحد من انضمامه للميرنجي.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن استقالة أرويو جاءت بعد موسم، تعرضت فيه الخدمات الطبية بالنادي، لانتقادات واسعة، خاصة بعد كثرة الإصابات، وكان أبرزها التشخيص الخاطئ لإصابة ركبة كيليان مبابي، والذي أعاد أطباء النادي إلى دائرة الجدل.
وحتى الآن، لم يعلن ريال مدريد رسميًا رحيل الطبيب، كما لم يكشف عن هوية الشخص الذي سيخلفه في المنصب.
وكان أرويو قد انضم إلى مدينة فالديبيباس الرياضية في صيف عام 2025 قادمًا من غرناطة، وجاء تعيينه للعمل إلى جانب فيليبي سيجورا، الذي سبق له أيضًا العمل في غرناطة، قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2021.
وأبدى عدد من لاعبي ريال مدريد، داخليًا، عدم رضاهم عن أداء الجهاز الطبي، خصوصًا في طريقة التعامل مع ملفات إصابات لاعبين مثل رودريجو وكيليان مبابي.
وتفرض استقالة أرويو، على ريال مدريد، البحث عن بديل في قسم يُعد من أكثر الأقسام حساسية داخل النادي، خاصة بعد المشكلات البدنية المتكررة التي عانى منها الفريق خلال المواسم الأخيرة.
ولم تُكشف حتى الآن، الأسباب التي دفعت أرويو إلى اتخاذ قرار الاستقالة، كما لم يصدر النادي أي بيان يوضح الخطوات المقبلة لشغل المنصب الشاغر.