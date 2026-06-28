ترمب: لن يكون لإيران وجود إذا أجبرنا على إنهاء المهمة العسكرية

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة شنت غارات جوية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى محطات رادار ساحلية، مؤكداً أن الضربات جاءت رداً على ما وصفه بانتهاك إيران المتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترمب أن بلاده قد تصل إلى مرحلة "لن تكون قادرة فيها على التصرف بعقلانية"، ما قد يفرض عليها استكمال المهمة عسكرياً، معتبراً أن من "المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبداً".

وحذر الرئيس الأمريكي من أنه إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إنهاء المهمة العسكرية، فإن "جمهورية إيران الإسلامية لن يكون لها وجود بعد ذلك".