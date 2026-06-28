كرواتيا تهزم غانا ويترافقان الى دور الـ 32

خبرني - انتزع منتخب كرواتيا وصافة المجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بفوز صعب على غانا بنتيجة 2 - 1 في الجولة الثالثة والأخيرة.

وسجل بيتر سوتشيتش ونيكولا فلازيتش هدفي كرواتيا في الدقيقتين 31 و83 بينما أحرز ديريك لوكاسين هدف غانا الوحيد في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة يحقق منتخب كرواتيا فوزا ثانيا على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وخلفه غانا برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وتأهلا سويا رفقة إنجلترا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط بعد فوز على بنما بنتيجة 2 - صفر في مباراة أخرى بنفس التوقيت.

وكان المنتخب الكرواتي استهل مشواره بالخسارة 2 - 4 أمام إنجلترا قبل الفوز بصعوبة على بنما بنتيجة 1 - صفر.

أما المنتخب الغاني فاستهل رحلته في مونديال 2026 بفوز ثمين على بنما بهدف في اللحظات الأخيرة، وبعدها فجر مفاجأة مدوية عندما فرض التعادل السلبي على إنجلترا في مباراة الجولة الثانية.

وتأهلت غانا ضمن 7 منتخبات إفريقية لدور الـ 32، وهي مصر، المغرب، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار.