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إنجلترا تتصدر مجموعتها ..وكين يكتب التاريخ

  • 28 حزيران 2026
  • 02:08
إنجلترا تتصدر مجموعتها وكين يكتب التاريخ
من مباراة إنجلترا وبنما

خبرني  - أنهى منتخب إنجلترا مشواره بمرحلة المجموعات، متربعا على قمة المجموعة الـ12 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزا سهلا 2 - صفر على منتخب بنما، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الـ12، بالمونديال الحالي، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخاض منتخب إنجلترا المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن في وقت سابق التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن توّج بها عام 1966.

 

الهداف التاريخي لبلاده .. 

وعلى ملعب (ميتلايف) في نيوجيرسي، افتتح جود بيلينغهام التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 62، فيما أضاف النجم المخضرم هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم برصيد 11 هدفا.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، في حين بقي منتخب بنما، الذي ودّع المسابقة قبل خوضه اللقاء، قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحرز أي هدف في النسخة الحالية للبطولة.

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