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القيادة الأمريكية : قواتنا تشن ضربات إضافية على إيران

  • 28 حزيران 2026
  • 00:57
القيادة الأمريكية قواتنا تشن ضربات إضافية على إيران

خبرني - قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن قواتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، اليوم، بتوجيه من القائد الأعلى.

وأضافت أنه بعد الضربات الأمريكية التي شُنّت أمس ردًا على الهجوم الإيراني على ناقلة النفط "إيفر لافلي"، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم القيام بذلك عندما شنّت قواتها هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف ناقلة النفط "كيكو" صباح اليوم.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى الناقلة، التي ترفع علم بنما، كانت تعبر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام.

وأوضحت أن قواتها شنت اليوم غارات جوية في رد مباشر على ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر على الملاحة التجارية.

وقالت إن الطائرات العسكرية الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، وقدرات زرع الألغام.

وشددت على أن حركة السفن التجارية تستمر عبر مضيق هرمز، وأن قواتها تبقى متيقظة وجاهزة.

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