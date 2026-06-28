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 التلفزيون الإيراني: سماع دوي عدة انفجارات في جنوب البلاد

  • 28 حزيران 2026
  • 00:39
 التلفزيون الإيراني سماع دوي عدة انفجارات في جنوب البلاد
الصورة ارشيفية

خبرني  -  أفاد التلفزيون الإيراني ( الساعة 1:00 صباحا بتوقيت طهران)  بسماع دوي عدة انفجارات في سيريك جنوبي البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن مصدر عسكري أن أصوات الانفجارات قرب مدينة سيريك مرتبطة بسقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات، موضحا أن المقذوفات أصابت برج اتصالات بقرية طاهروي بمدينة سيريك جنوبي البلاد.

في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية.

أما وكالة فارس فقد أفادت بسماع دوي انفجار في قرية ميسين في جزيرة قشم جنوبي إيران.

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