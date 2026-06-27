شركة الأسواق الحرة الأردنية ترفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين

خبرني - ترفع رئيسة مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية،

معالي خلود السقاف، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور مراد أبو عيد، وباسم كافة العاملين في الشركة، إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، أسمى آيات التهنئة والتبريك وأصدق مشاعر الولاء والانتماء، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين.

وبهذه المناسبة العزيزة، تتضرع الشركة إلى المولى عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لمواصلة عطائه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن، وأن يديمه عضداً وسنداً لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، في قيادة مسيرة البناء والتحديث والإنجاز.

وأكدت الشركة أن سمو ولي العهد يجسد نموذجاً وطنياً رائداً في العمل والعطاء، ويواصل، بتوجيهات ورؤى جلالة الملك، دوراً محورياً في دعم مسيرة التحديث الشامل والتنمية المستدامة، من خلال رعاية المبادرات الوطنية النوعية، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواكبة المتغيرات والتحديات.

كما أشادت الشركة بالجهود المتواصلة التي يبذلها سموه في تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ قيم العمل والإبداع والمسؤولية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأردن والأردنيين.

واختتمت شركة الأسواق الحرة الأردنية بيانها بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الهاشمية، وأن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية نعمة الأمن والاستقرار والعزة والرخاء في ظل الراية الهاشمية المظفرة.

وكل عام وسمو ولي العهد بألف خير.