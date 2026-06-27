مياه اليرموك توضح سبب انقطاع المياه عن كفرنجة

خبرني - قالت شركة مياه اليرموك ، ان أعمال توسعة طريق وادي الطواحين تتسبب بكسر خطي مياه رئيسيين في كفرنجة ، وانقطاع المياه عن المنطقة ، وان فرق شركة مياه اليرموك عملت على إصلاح كسر خط المياه.

وبينت الشركة انه إشارةً إلى ما تم تداوله حول انقطاع التزويد المائي في منطقة كفرنجة، فان سبب الانقطاع يعود إلى قيام أحد المقاولين المنفذين لأعمال توسعة طريق وادي الطواحين بكسر خط مياه رئيسي بقطر (300 ملم)، بالإضافة إلى خط آخر بقطر (125 ملم)، أثناء تنفيذ أعمال الحفر.

وبينت انه فور وقوع الحادث، قامت كوادر الشركة بإيقاف الضخ مباشرةً وعزل الخطوط المتضررة، حفاظاً على سلامة الشبكة والحد من فاقد المياه، فيما تتواصل أعمال الإصلاح في الموقع من قبل المقاول تحت إشراف الجهات المختصة، تمهيداً لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقاول، بما في ذلك تحميله قيمة كميات المياه المهدورة، وأي تبعات ناتجة عن هذا الحادث، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وتعتذر شركة مياه اليرموك للإخوة المواطنين عن هذا الظرف الطارئ، وتؤكد حرصها على إعادة التزويد المائي فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، مع موافاة المواطنين بأي مستجدات أولاً بأول.