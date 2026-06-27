هل الإقلاع الكامل عن السكر يضر أكثر مما ينفع؟.. دراسة تفتح باب الجدل

خبرني - في الوقت الذي يواصل فيه كثيرون حول العالم الاتجاه نحو الأنظمة الغذائية الخالية تمامًا من السكر، تأتي دراسة جديدة لتعيد النظر في هذه الفكرة الشائعة. فبحسب نتائج بحث عُرض في مؤتمر الجمعية الأمريكية للغدد الصماء، قد لا يكون حذف السكر كليًا خطوة صحية كما يعتقد بعضهم، وفقًا لتقرير نشرته "نيويورك بوست".



الدراسة، التي قادها الدكتور رشيد أحمد من معهد دسمان للسكري في الكويت، سلّطت الضوء على تأثير النظام الغذائي الخالي من السكروز على الصحة الأيضية وصحة الأمعاء، في تجربة أجريت على الفئران لمدة 16 أسبوعًا.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا منخفض الدهون وخاليًا تمامًا من السكر، واجهت مشكلات صحية ملحوظة، رغم تساوي أوزانها مع مجموعة أخرى تناولت نفس النظام لكن مع وجود السكروز. وشملت هذه المشكلات مقاومة الإنسولين، وضعف تنظيم سكر الدم، واضطرابًا في بكتيريا الأمعاء، إضافة إلى مؤشرات التهاب في الأمعاء والكبد.



وقال الدكتور رشيد أحمد إن "الإزالة الكاملة للسكروز من النظام الغذائي قد تُحدث اضطرابًا غير متوقع في صحة الأمعاء وتزيد الالتهابات والخلل الأيضي"، مؤكدًا أن النتائج تشير إلى أن "التوازن الغذائي أهم من مجرد الاستغناء عن السكر".

كما أوضح الباحثون أن هذه النتائج قد تسهم في إعادة صياغة التوصيات الغذائية المستقبلية، مع التركيز على دعم صحة الميكروبيوم المعوي بدلاً من التركيز الحصري على تقليل السكر.



في المقابل، لا يعني ذلك التبرير لاستهلاك السكر المضاف بكثرة، إذ يشير الخبراء إلى أن الإفراط فيه ما زال مرتبطًا بزيادة خطر السمنة وأمراض القلب والسكري، خصوصًا عندما يأتي من المشروبات والأطعمة المصنعة.



وتشدد الدراسة على أن الصحة لا تتحقق بالإقصاء التام، بل بالتوازن الغذائي المدروس الذي يحافظ على توازن الجسم والميكروبات المعوية في آن واحد.