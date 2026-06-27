آلاف الألمان يحتشدون في مسيرة (فخر المثليين) بمدينة ميونخ

خبرني - شارك عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم السبت، في فعاليات المسيرة السنوية ليوم كريستوفر ستريت بمدينة ميونخ الألمانية، وسط أجواء حارة تشهدها مناطق واسعة من البلاد.

ويعد يوم كريستوفر ستريت الاسم الشائع في ألمانيا لاحتفالات الفخر الخاصة بمجتمع المثليين، وقد جاءت تسميته نسبة إلى شارع كريستوفر في مدينة نيويورك، الذي ارتبط تاريخيا بانتفاضة ستونوول عام 1969، والتي شكلت نقطة تحول بارزة في الحركة الحديثة للمطالبة بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

وضمت المسيرة أكثر من 200 مجموعة، وجابت شوارع عاصمة ولاية بافاريا بعد انطلاقها قرابة منتصف النهار. وأعلنت الشرطة أن عدد المشاركين بلغ نحو 30 ألف شخص، بينما احتشد قرابة 200 ألف متفرج على جانبي المسار لمتابعة الفعالية.

ومن المتوقع أن يجذب مهرجان الشارع الذي أقيم بعد انتهاء المسيرة أكثر من 300 ألف زائر، وفق تقديرات المنظمين.

وقال كونراد براير، أحد منظمي يوم كريستوفر ستريت، إن الفعالية لم تشهد حتى فترة بعد الظهر أي حوادث كبيرة مرتبطة بموجة الحر.