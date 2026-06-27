بن غفير يهاجم بعنف الاتفاق مع لبنان

خبرني - شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجوما لاذعا على الاتفاق الذي وقع مع لبنان برعاية أمريكية، معتبرا إياه "خطأ فادحا"، ومطالبا بعرضه للتصويت في مجلس الوزراء.

وقال بن غفير، في تصريحات مساء السبت: "الاتفاق مع لبنان خطأ فادح، وقد توجهتُ بالفعل إلى رئيس الوزراء هذا المساء لأطلب التصويت عليه في مجلس الوزراء، وأنا أعارض هذا الاتفاق منذ أسابيع"، مضيفا: "نحن بالفعل سنبقى في معظم الأراضي في الوقت الراهن، لكن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح حزب الله".

وزعم الوزير المتطرف أن الحكومة اللبنانية تضم وزراء من حزب الله، وبالتالي "لا يمكن الوثوق بلبنان في سحب الأسلحة من حزب الله"، وشدد على أن "جنود الجيش الإسرائيلي وحدهم من سيدمرون حزب الله - لن يفعل ذلك أي طرف آخر نيابة عنا".

يأتي هجوم بن غفير عقب توقيع اتفاق إطاري ثلاثي في واشنطن بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووقعه سفيرا البلدين لدى واشنطن.

ووصف روبيو الاتفاق بأنه "الخطوة الأولى" نحو سلام دائم، لكنه أقر بأنه ليس سوى "بداية البداية" وأن ثمة "الكثير من العمل" الذي ينتظر الطرفين. وينص الإطار على إنشاء "مجموعة تنسيق عسكري ثلاثية للأراضي اللبنانية" برعاية أمريكية، تهدف إلى تنفيذ بنود الاتفاق.

وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، يحدد الاتفاق عملية واضحة لاستعادة السيادة اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بما يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها حال زوال التهديد.

وتضمن الاتفاق، وفق ما نقلته وسائل إعلام، بدء مرحلة تجريبية في منطقتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية لتحل محلها قوات الجيش اللبناني، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية "طالما لم يقم حزب الله بنزع سلاحه".

ويأتي موقف بن غفير المعارض في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا داخلية متزايدة، حيث يُعتبر بن غفير من أبرز المتشددين في الائتلاف الحاكم، ويرى أن الاتفاق لا يضمن نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، معتبرا أن الاعتماد على الجيش اللبناني في هذه المهمة غير مجدٍ طالما أن حزب الله شريك في الحكومة اللبنانية.

ويذكر أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان جاء منفصلاً عن مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، حيث شدد السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل ليتر، على أنه "في هذه الاتفاقية، تم استبعاد إيران وحزب الله، وأصبح طريق السلام هو المدخل".