نتنياهو: اتفقنا مع لبنان على منطقتين تجريبيتين لنزع السلاح

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى إطار اتفاق يمهّد لإنهاء الصراع بين الجانبين، مشيرًا إلى الاتفاق على إنشاء منطقتين أمنيتين في جنوب لبنان لتجربة آلية نزع سلاح حزب الله.

وأوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في بلدتي زوطر الغربية وفرون، مؤكدًا أن الاتفاق جاء بعد ما وصفها بـ"الضربات الموجعة" التي وجهتها إسرائيل لحزب الله.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل العمل على تدمير البنى التحتية للحزب في جنوب لبنان، لافتًا إلى أن نحو 90% من مخزون حزب الله الصاروخي قد دُمّر، بحسب تقديره، وأن هناك "عملًا كثيرًا لم يُنجز بعد".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل تسيطر على منطقة الشقيف وستواصل وجودها فيها، مع منح الجيش حرية التحرك للتصدي لأي تهديد.

وأكد نتنياهو أنه رفض أي محاولات لفرض انسحاب إسرائيلي، مضيفًا أن الولايات المتحدة ولبنان أبلغا إيران بأن هذا الملف "ليس من شأنها".

واعتبر إن المهمة لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن المسيّرات المفخخة لا تزال تمثل تحديًا، معتبرًا أن الاتفاق يعزز قوة إسرائيل ولبنان ويضعف إيران وحزب الله، كما كشف عن اتفاقيات أخرى "قريبة" ستُنجز ضمن ما وصفه بخطة تغيير وجه المنطقة.