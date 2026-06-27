فرنسا.. مصرع أكثر من 70 شخصا غرقا في 10 أيام

خبرني - أعلنت السلطات الفرنسية مصرع أكثر من 70 شخصا غرقا خلال 10 أيام على خلفية موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن 74 شخصا فارقوا الحياة غرقا منذ 18 يونيو.

وأوضح الوزير أن هذه الوفيات وقعت "غالبا في مسطحات مائية غير مرخصة وغير خاضعة للتنظيم، كالأنهار والجداول والبرك على وجه الخصوص"، مشيرا إلى وجود حالات غرق في مسابح خاصة.

وأضاف أن هناك ظاهرة الغرق المفاجئ في الماء البارد، وأحيانا نتيجة الإجهاد المفرط، بالإضافة إلى العديد من الوفيات بسبب أزمات قلبية.

وسجلت درجات الحرارة في فرنسا مستوى غير مسبوق في يونيو، حيث بلغت الحرارة في باريس 40.9 درجة مئوية يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل فرنسا أعلى درجات حرارة منذ بدء توثيق البيانات ​قبل نحو 80 عاما.

وتحول الحر في فرنسا إلى أزمة اجتماعية ونفسية تكشف هشاشة المدن والمساكن والخدمات العامة، وتدفع الفرنسيين إلى تغيير طريقة عيشهم.

ولم تعد المنازل وفقا لتقارير فرنسية، ملاذا آمنا للفرنسيين بل تحولت بفعل موجة الحر التاريخية التي ضربت البلاد إلى أفران بشرية وحمامات ساونا لا تطاق، مما أجبر الآلاف على النزوح والهروب الجماعي نحو الأرياف، والشواطئ وحتى إلى زوايا مبتكرة وغير مألوفة بحثا عن نسمة هواء باردة.

كما سارع آخرون إلى البحث عن أي وسيلة للهروب من القيظ، فحجز كثيرون غرفا في الفنادق للاستفادة من أجهزة التكييف وإمكانية ‌الخوض في المسابح.