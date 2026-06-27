زلزال بقوة 5.8 درجة يهز افغانستان

خبرني - أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في سلسلة جبال هندوكوش في شمال شرق أفغانستان.

وأشار المركز في بيانه إلى أن الزلزال هز ​منطقة ​هندوكش في ‌أفغانستان ⁠اليوم السبت.

وتم تسجيل الهزات الأرضية، في تمام الساعة 13:34 بالتوقيت العالمي المنسق (16:34 بتوقيت موسكو)، على بُعد 168 كيلومترا من مدينة قندوز. وكان مركز الزلزال على عمق 201 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

صباح يوم السبت وقعت هزة أرضية بقوة 5.4 درجة في باكستان حسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

لم ترد أي تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو إصابات، فيما تتابع السلطات المحلية الوضع عن كثب، ولم يسجل حتى الآن أي دمار أو أضرار هيكلية جسيمة في المباني.

يذكر أن هذا النشاط الزلزالي يأتي بعد ساعات قليلة من هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 5.3 درجة ضربت أجزاء من البلاد مساء أمس الجمعة، نظرا لوقوع باكستان على حدود التقاء الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.