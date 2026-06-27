الإمارات وإيران تستأنفان الرحلات الجوية خلال الأسبوع الجاري

خبرني - أعلنت إيران، اليوم (السبت)، استئناف الرحلات الجوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الجاري، عقب مباحثات بين مسؤولي هيئتي الطيران المدني في البلدين، وجهود دبلوماسية هدفت إلى إعادة تشغيل الحركة الجوية بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مجيد أخوان، إن استئناف الرحلات يأتي في إطار التنسيق المشترك بين البلدين لإعادة تشغيل الرحلات المنتظمة مع الدول المجاورة، بعد فترة من التوقف.

المرحلة الأولى تبدأ بالناقلات الإيرانية

وأوضح أخوان أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل شركات الطيران الإيرانية لرحلاتها إلى الإمارات، بعد استكمال إجراءات ترشيح الشركات وإبلاغ الجانب الإماراتي بها، تمهيدًا لإعادة الحركة الجوية بصورة تدريجية.

تشغيل الناقلات الإماراتية في المرحلة التالية

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن استئناف شركات الطيران الإماراتية رحلاتها إلى إيران، عقب تزويد الجانب الإيراني بقائمة الشركات المعتمدة، بما يسهم في إعادة التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي وعودة الرحلات إلى وتيرتها الطبيعية بين البلدين.