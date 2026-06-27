أسرة جامعة عمان العربية تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده

يتقدم رئيس مجلس أمنـاء الجامعـــة الدكتـور عمر مشهـور حديثــة الجـــازي

وأعضــاء المجلـــس ورئيـــس الجامعــة الأستـــاذ الدكتـــور محمـــد الوديــــان وأســرة الجامعة

بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم ولي العهد

بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين

داعين الله عز وجل ان يحفـــظ سمـــوه، ويمتعـــه بموفـور الصحـــة والعافيــة، ويديمــه ذخــــراً وسنداً لهـذا الوطــــن

في ظـــــل حضـــرة صاحـــــب الجلالــــة الملــك عبدالله الثاني ابن الحسيــن حفظـــه الله ورعاه