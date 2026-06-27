شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده الثاني والثلاثين

خبرني - رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، والرئيس التنفيذي، وكافة العاملين في الشركة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديمه سنداً وذخراً للوطن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكدت الشركة أن سمو ولي العهد يواصل، بتوجيهات ورؤى جلالة الملك، الإسهام في دفع مسيرة التحديث والتنمية، من خلال رعاية المبادرات الوطنية، وتمكين الشباب، ودعم مسارات الابتكار، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، ويعزز مكانة الأردن وقدرته على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.

وأشارت الشركة إلى أنها تواصل أداء دورها الوطني باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة، من خلال ضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية، وتطوير بنيتها التشغيلية، وتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، بما ينسجم مع الرؤى الملكية وجهود الدولة في تعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

واختتمت شركة مصفاة البترول الأردنية بيانها بالدعاء أن يحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، والأسرة الهاشمية، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.