وزير الدفاع الإسرائيلي: الاتفاق الإطاري مع لبنان حدث تاريخي ولن ننسحب

خبرني - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن المؤسسة الأمنية تنظر إلى الاتفاق الإطاري مع لبنان باعتباره "حدثا تاريخيا"، واصفا إياه بأنه إنجاز سياسي وأمني مهم لإسرائيل.

وأضاف يسرائيل كاتس: "الاتفاق يتيح للمرة الأولى منذ عشرات السنين إيجاد واقع جديد وأكثر أمنا على الحدود الشمالية مع لبنان، وتعزيز أمن مواطني إسرائيل على المدى الطويل".

وذكر أن الاتفاق مع لبنان يمنحهم (الإسرائيليون)حق البقاء في الأرض اللبنانية ما دام سلاح حزب الله لم ينزع، بعد أن حاولت إيران فرض انسحاب إسرائيل من لبنان من خلال التهديدات والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بأن البند الأساسي في الاتفاق ينص على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار في لبنان أو في جنوبه ما دام حزب الله لا ينزع سلاحه.

وشدد كاتس على أن أي خرق أو محاولة للالتفاف على تنفيذ الاتفاق ستواجه برد إسرائيلي قوي، موضحا أن تل أبيب ستعمل بكل الوسائل لمنع إعادة بناء القوة العسكرية في لبنان.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه وجه الجيش بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية مساء يوم الجمعة 26 يونيو 2026، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن تكللت بالنجاح.

ووقع الاتفاق الإطاري الثلاثي بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية، في أول اختراق بمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط مساع أمريكية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، عن نص الاتفاق الإطاري الذي أبرمته إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان: "تؤكد حكومتا إسرائيل ولبنان بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب، هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائمين".

وأضافت: "كما هو موضح في هذا الإطار الثلاثي ومن خلال الاتفاقيات المستقبلية، يعلن البلدان طموحهما لإنهاء الصراع بينهما، وضمان سيادة وأمن كليهما، وإقامة علاقات جوار سلمية بينهما".