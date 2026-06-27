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النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين فجر الأحد

  • 27 حزيران 2026
  • 19:30
النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين فجر الأحد

خبرني - يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم فجر غد الأحد، مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، بلقاء نظيره الأرجنتيني عند الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت الأردن، على ملعب “AT&T Stadium” في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تقديم أداء مميز يعكس المستوى الفني الذي أظهره خلال مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم، والخروج بصورة تليق بالكرة الأردنية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، لاسيما من الجماهير الأردنية التي واصلت دعم ومؤازرة المنتخب الوطني طيلة مشواره في البطولة، في تأكيد جديد على الالتفاف الكبير حول “النشامى” وحرصها على مساندتهم في مختلف الاستحقاقات.

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