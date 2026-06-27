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البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات

  • 27 حزيران 2026
  • 18:58
البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات

خبرني  - أعلن المؤتمر الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني)، اليوم السبت، طرد 13 نائبا بارزا من هذه الهيئة العليا التي تضم وفقا للأرقام الرسمية 2858 نائبا.

وقال المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بيان إن من بين المسؤولين الـ13 الذين شملهم قرار الطرد 6 جنرالات عسكريين.

ومن بين الجنرالات الذين شُمِلوا بقرار الطرد شو شيويه تشيانغ وهو المسؤول عن تطوير المعدات ضمن اللجنة العسكرية المركزية، الهيئة القوية التي تقود الجيش.

ولم يُكشف عن أسباب هذه الإقالات من قبل البرلمان، الذي يُعيَّن أعضاؤه ولا يُنخبون.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقبل فترة وجيزة من انعقاد دورته السنوية، أعلن البرلمان الصيني أيضا عن إقالة العديد من المسؤولين العسكريين.

من جهة أخرى، قالت الوكالة الصينية لمكافحة الفساد إنها تحقق مع هي تشيليانغ نائب وزير الإدارة المركزية للعمل الاجتماعي، للاشتباه في "انتهاكات خطيرة" للقانون.

وأوضحت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني واللجنة الوطنية للإشراف اليوم السبت في بيان أن تشيليانغ يخضع حاليا لمراجعة تأديبية وتحقيق إشرافي.

ولعدة سنوات شن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يرأس أيضا اللجنة العسكرية المركزية، حملة لمكافحة الفساد استهدفت العديد من الجنرالات العسكريين البارزين.

وشملت الحالات البارزة تحقيقات ضد نائبي رئيس اللجنة العسكرية المركزية وهما تشانغ يوشيا وخه ويدونغ.

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