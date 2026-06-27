*
السبت: 27 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية

  • 27 حزيران 2026
  • 18:47
البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية

خبرني - واصل البيت الأردني في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية، استقبال آلاف الزوار من الجالية الأردنية والأجانب، ضمن البرنامج الترويجي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على هامش كأس العالم 2026، مقدماً باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية التي تعكس الهوية الأردنية.

وبحسب بيان لوزارة السياحة السبت، شهد البرنامج الجمعة عروض دبكة والموسيقا الحية، وعروض الخط العربي والفسيفساء، بمشاركة فرقة القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إلى جانب بث مباريات كأس العالم والسحوبات والهدايا المقدمة من الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

واستمر البرنامج اليوم بعروض فنية وتراثية، وبث مباريات كأس العالم قبل أن تتجه الأنظار إلى التجمع الجماهيري الكبير لمتابعة مباراة المنتخب الأردني (النشامى) أمام المنتخب الأرجنتيني على الشاشة العملاقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لاستثمار الحدث العالمي في الترويج للأردن وإبراز مقوماته السياحية والثقافية أمام جمهور وزوار كأس العالم من مختلف أنحاء العالم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تعليمات للجماهير الأردنية في أمريكا بخصوص مباراة النشامى والأرجنتين
تعليمات للجماهير الأردنية في أمريكا بخصوص مباراة النشامى والأرجنتين
  • 2026-06-27 18:14
الصفدي ورجي يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان
الصفدي ورجي يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان
  • 2026-06-27 17:02
العين القرالة يؤكد أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي
العين القرالة يؤكد أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي
  • 2026-06-27 17:00
أوقاف عجلون تعقد اختبارات لموظفي المساجد
أوقاف عجلون تعقد اختبارات لموظفي المساجد
  • 2026-06-27 16:49
الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
  • 2026-06-27 16:34
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها
  • 2026-06-27 15:15