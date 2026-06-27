(صناعة عمان) تبحث تعزيز التبادل التجاري مع بلغاريا

خبرني - التقى رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير سفير جمهورية بلغاريا لدى الأردن ميتين كازاك، في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واوضح الجغبير خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، وعن الجانب البلغاري محمد ميوختار رئيس قسم التجارة والاقتصاد في السفارة البلغارية بالأردن، ان الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله بوابة لاسواق العراق وسوريا والاسواق الخليجية، كما ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل اسواق العديد من دول العالم مفتوحة امام الصادرات الاردنية.

ورحب الجغبير بتبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، والتي ما زالت متواضعة جدا حيث لم تتجاوز الصادرات الأردنية الى بلغاريا خلال العام 2025 الـ 400 الف دولار مقابل مستوردات بلغت حوالي 29 مليون دولار، حيث تركزت معظم الصادرات الأردنية في المنتجات الكيماوية والاسمدة ومنحضرات الغذاء، فيما كانت ابرز المستوردات من بلغاريا الحبوب، والالات والزيوت العطرية والخشب ومصنوعاته.

ودعا الجغبير، الى ضرورة العمل على حل المعيقات التي تواجه تعزيز هذه العلاقات، واطلاق خط طيران مباشر بينهما، وكذلك تبادل المعلومات حول اهم المنتجات في البلدين والفرص الاستثمارية فيهما، وكذلك مواعيد المعارض والفعاليات التي تقام فيهما.

من جهته أوضح سفير بلغاريا ميتين كازاك أنه يأمل ان تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية، مشيرا الى حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التبادل التجاري.