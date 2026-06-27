تعليمات للجماهير الأردنية في أمريكا بخصوص مباراة النشامى والأرجنتين

خبرني - أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعليمات للجماهير الأردنية في الولايات المتحدة بخصوص مباراة منتخب النشامى أمام الأرجنتين في ملعب AT&T أرلينغتون تكساس.

وطلبت الوزارة من الجماهير الحضور إلى الملعب مبكرًا لتجنب الازدحام والتأخير، والاحتفاظ بنسخة من جواز السفر أو الهوية الشخصية وشحن الهاتف وتفعيل خدمات الموقع.

وأوصت الوزارة الجماهير بتحديد نقطة تجمع مسبقة مع العائلة أو الأصدقاء في حال الانفصال، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية الأميركية والمنظمين داخل وخارج الملعب، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة أو النقل التشاركي لتجنب الازدحام الكبير المتوقع.

وحذرت الوزارة من حمل المواد الخطرة أو الأدوات الحادة أو الألعاب النارية، وعدم تسلّم المقتنيات الشخصية لأيّ شخص مجهول، إضافة لاتباع مخارج الطوارئ الموجودة في الملعب عند حدوث تدافع أو حالات طارئة.

وأوضحت الوزارة الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان أي شخص، عبر أبلاغ أقرب نقطة أمنية والاتصال بالطوارئ مباشرة والتواصل مع السفارة إذا كانت المشكلة قانونية أو صحية.