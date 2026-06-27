لبنان.. إجراءات أمنية مشددة وعاجلة لمنع الشغب والإخلال بالأمن

خبرني - كلف النائب العام التمييزي في لبنان أحمد الحاج الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإخلال بالأمن في ظل توتر الساحة اللبنانية بعد توقيع "اتفاق الإطار" مع إسرائيل.

وطلب القاضي الحاج من قادة الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع "أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام".

يأتي ذلك، بينما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت تجمعا لأنصار "حزب الله" تحت جسر المشرفية، احتجاجا على "اتفاق الإطار" الذي وقع الجمعة بين لبنان وواشنطن وتل أبيب.

وجرى خلال الاحتجاجات قطع طريقي سليم سلام والطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي من قبل محتجين من مناصري الحزب.

ونشر الجيش اللبناني عناصره في محيط مواقع التحرك، لمنع أي احتكاكات أو تطورات أمنية، وتمكن من فض اعتصام المحتجين أمام السراي الحكومي. وطغى الهدوء الحذر على العاصمة بعد انتهاء الاحتجاجات، مع بقاء الجيش في حالة جهوزية لضمان عدم تجدد أي تحركات احتجاجية.

في غضون ذلك، حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم السبت اللبنانيين، من الوقوع في الفتنة.

قال بري في تصريح مقتضب له: "يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة.!

"كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرا فيُركب ولا ضرعا فيُحلب".

وكان لبنان وقع أمس مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال حفل التوقيع إن هذا الاتفاق يمهد الطريق "لإطار من أجل سلام دائم وأمن".

وقالت سفيرة لبنان في واشنطن: "الاتفاق الإطاري خطوة على طريق استعادة الأراضي اللبنانية".

وفي المقابل، صرح سفير إسرائيل في واشنطن: "من خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة".