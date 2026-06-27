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نعيم قاسم : اتفاق الإطار مذلة وعار وتنازل عن السيادة

  • 27 حزيران 2026
  • 17:14
نعيم قاسم اتفاق الإطار مذلة وعار وتنازل عن السيادة
الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم

خبرني  - هاجم الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، ما وصفه الاتفاق الاطاري بين لبنان واسرائيل والموقع في واشنطن، معتبراً أنه "مذلة وعار وتنازل عن السيادة"، داعياً السلطات اللبنانية إلى التراجع عما وصفها بـ"الخطيئات التي تخرب لبنان".

وقال قاسم إن السلطة "تشرعن بقاء الاحتلال لسنوات طويلة، وقد يؤدي ذلك إلى ضم هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني"، مضيفاً أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة "طرح خطير جداً يتجاوز كل الخطوط الحمراء".

وأكد أن "هذا الاتفاق منعدم الوجود"، مشدداً على ضرورة تطبيق ما وصفه بـ"مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية".

وختم قاسم بالقول إن "المقاومة لم تترك الميدان في أصعب الظروف، ولن تتركه".

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