الصفدي ورجي يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، وبحث معه تطورات الأوضاع في لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل الجمعة، برعاية أمريكية.

وأكد الصفدي خلال الاتصال ترحيب الأردن بهذا الاتفاق؛ باعتباره خطوة هامة تسهم في دعم أمن لبنان واستقراره وفرض سيادته على كامل أراضيه، وشدد على أهمية البناء على هذا التطور وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وجدد الصفدي، التأكيد على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.

وثمن الصفدي دور الولايات المتحدة في التوصل للاتفاق.