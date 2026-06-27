بلومبيرغ: الهجوم على مدرسة ميناب الإيرانية وقع جراء خطأ استخباراتي أمريكي

خبرني - أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكي ارتكب العديد من الأخطاء وبينها الهجوم على مدرسة مدينة ميناب الإيرانية الذي أسفر عن مقتل 175 شخصا.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه في عام 2019، أبلغ محلل استخباراتي أمريكي عن تغييرات في المنشآت العسكرية في ميناب داخل النظام الداخلي غير الرسمي للمنشأة، وذكر أن أحد الأهداف المحتملة للبنتاغون هو مدرسة.

ونقلت الوكالة عن تحقيق غير منشور للبنتاغون أنه بسبب عدم ترابط قواعد البيانات، لم تصل المعلومات المتعلقة بموقع الأهداف إلى القيادة.

وأضافت أن التحقيق على مستوى وزارة الدفاع الأمريكية في استهداف المدرسة بدأ في أبريل، ولكنه مجمد حاليا بعد تسليمه إلى القيادة المركزية للبلاد.

وأعلنت السلطات الإيرانية في 28 فبراير أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا غارة جوية على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، ما أسفر عن مقتل 175 شخصا، بينهم 168 طالبة، وإصابة 95 آخرين.

واتهم الرئيس الأمريكي لاحقا القوات الإيرانية بالهجوم، دون تقديم أي دليل. وقد تبين لاحقا أن حطام الصاروخ الذي عثر عليه في موقع الارتطام يحمل علامات ذخيرة أمريكية.