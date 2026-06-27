أزمة قوية تضرب منتخب أستراليا قبل لقاء مصر في دور 32 من كأس العالم

خبرني - أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن الظهير جيكوب إيتاليانو والمهاجم المخضرم ماثيو ليكي سيغيبان عن بقية منافسات كأس العالم بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة أستراليا، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن منتخب أستراليا سيفتقد الثنائي ماثيو ليكي وجاكوب إيتاليانو حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان له: "يتمنى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الشفاء العاجل لجاكوب وماثيو ويشكرهما على مساهمتهما خلال البطولة".

أصبح ماثيو ليكي البالغ من العمر 35 عاما ويلعب في كأس العالم للمرة الرابعة اللاعب الأسترالي الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم برصيد 11 مشاركة.

وتأهل منتخب أستراليا وهو في وصافة المجموعة الرابعة والتي ضمت أمريكا، باراغواي وتركيا.