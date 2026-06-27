أوقاف عجلون تعقد اختبارات لموظفي المساجد

خبرني - عقدت مديرية أوقاف عجلون، اليوم السبت، اختبارات مستويات التلاوة الثلاثة واختبار الإجازة لموظفي المساجد في المحافظة، بالتعاون مع لجنة مختصة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وشملت الاختبارات الجانبين الشفوي والتحريري.

وأكد مدير المديرية، الدكتور صفوان القضاة، أن اختبارات مستويات التلاوة الثلاثة واختبار الإجازة في تلاوة القرآن الكريم تهدف إلى الارتقاء بقدرات العاملين في المساجد على المستويين العلمي والمهاري، وضمان تمكنهم من تلاوة القرآن الكريم وفق أحكام التجويد الصحيحة، بما يسهم في تعزيز رسالتهم الدعوية والارتقاء بالأداء داخل المساجد.

وأشار إلى أن هذه الاختبارات تأتي ضمن برامج التأهيل والتطوير التي تنفذها الوزارة بصورة دورية لمتابعة مستوى العاملين في المساجد وتقييم مهاراتهم في التلاوة والتجويد، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في تعليم كتاب الله وتلاوته.

وثمن القضاة جهود اللجنة المشرفة والقائمين على تنظيم الاختبارات، مؤكدا استمرار المديرية في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تطوير قدرات كوادرها، وتعزيز دور المسجد في نشر قيم الإسلام السمحة وترسيخ ثقافة القرآن الكريم.