جامعة عمان العربية تشارك في جلسة حوارية حول منظومة التحديث السياسي ودور مراكز الدراسات في دعم التنمية الوطنية

خبرني - انطلاقًا من دور جامعة عمان العربية في دعم مسيرة التحديث الوطني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية، شاركت السيدة مي جرادات مديرة مركز الاستشارات والتدريب في جامعة عمان العربية في الجلسة الحوارية التي عقدتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعنوان "منظومة التحديث السياسي: التحديات والفرص ودور المركز في مشروع التحديث"، بمشاركة ممثلي مراكز الدراسات والأبحاث في الجامعات الأردنية.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة جرادات على أن مشاركة جامعة عمان العربية في هذه الجلسة الحوارية تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية لخدمة التنمية الوطنية ودعم مسارات التحديث الشامل، وأضافت أن اللقاء شكّل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول دور الدراسات والأبحاث العلمية في دعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج الوطنية، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، مؤكدةً أهمية تكامل الجهود بين الجامعات والمؤسسات الحكومية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد المشاركون على أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه مراكز الدراسات والأبحاث في إعداد الدراسات المتخصصة وتقديم الاستشارات العلمية وبناء القدرات البشرية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويسهم في إعداد قيادات شابة مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية، كما تناولت الجلسة أهمية التوسع في البرامج التدريبية النوعية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والإدارة الحديثة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها الوطني والإسهام الفاعل في دعم جهود التحديث والتطوير، من خلال توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية.