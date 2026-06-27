رسائل قوية.. ماذا قال مدرب العراق بعد وداع المونديال؟

خبرني - ودع منتخب العراق منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، ليحرص غراهام أرنولد مدرب "أسود الرافدين" حرص على توجيه رسائل صريحة.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة 0-5 أمام السنغال في نهاية مشوار العراق بالمونديال إنه تعمد منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة، حتى يتمكن كل فرد في القائمة من خوض تجربة تمثيل العراق في كأس العالم.

وأضاف: "أردت منح الجميع فرصة للمشاركة لكي يتمكنوا من القول إنهم مثلوا العراق في كأس العالم، لذا أنا أتحمل هذه المسؤولية."

وأشار إلى أن الفارق الحقيقي ظهر أمام المنتخبات الكبرى بسبب مستوى المنافسة المحلية، موضحًا أن قوة المنتخب الوطني ترتبط بشكل مباشر بقوة الدوري المحلي.

وواصل: "الواقع هو أن منتخبك الوطني يكون بقوة دوريك المحلي، وإذا لم يكن الدوري بالقوة الكافية، فعندما تواجه هذا النوع من الخصوم تُعاقب".

وأوضح أن العديد من لاعبي العراق لم يسبق لهم الاحتكاك بمنافسين من هذا المستوى، قائلاً إن بعضهم لم يشاهد مثل هؤلاء اللاعبين إلا عبر شاشات التلفزيون، ولذلك كانت المباريات تمثل تجربة جديدة وصعبة بالنسبة لهم.

ورغم الخروج المبكر، شدد المدرب على أن المنتخب حقق الهدف الرئيسي الذي جاء من أجله عندما تولى المهمة، وهو قيادة العراق إلى كأس العالم لأول مرة منذ أربعة عقود.

وقال: "عندما توليت المهمة كان هدفي التأهل إلى كأس العالم، وقد حدثت المعجزة وتأهلنا. كانت رحلة ممتعة، ورغم أن النتائج لم تكن جيدة، فإن المشاركة في كأس العالم كانت تجربة مهمة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين مطالبون بالاستفادة من الدروس التي خرجوا بها من البطولة، معتبرًا أن الاحتكاك بالمستويات العالمية سيساعدهم على تطوير احترافيتهم وفهم المتطلبات اللازمة للمنافسة أمام أفضل منتخبات العالم في المستقبل.