(جامعة عمان العربية) تحقق إنجازاً عالمياً جديداً في تصنيف التايمز لتأثير الاستدامة لعام 2026 متقدمة 200 مرتبة عالميًا

خبرني - حققت جامعة عمان العربية إنجازًا عالمياً جديدًا يضاف إلى سجل تميزها الأكاديمي، بعد تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف التايمز لتأثير الاستدامة (Sustainability Impact Ratings 2026)، حيث تقدمت الجامعة من الفئة ( 601- 800) إلى الفئة ( 401- 600) عالميًا ، محققة قفزة نوعية بمقدار (200) مرتبة عالميًا من بين (1603) جامعة مشاركة بهذا التصنيف من مختلف دول العالم.

وعلى المستوى المحلي، حصدت جامعة عمان العربية المرتبة السابعة بين جميع الجامعات الأردنية، كما جاءت في المرتبة الرابعة بين الجامعات الأردنية الخاصة، في إنجاز يعكس نجاح الجامعة في تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة، ويؤكد هذا التقدم التزام الجامعة المستمر بدمج مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل الأكاديمي والإداري والبحثي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز المسؤولية البيئية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما وحققت الجامعة أداءً استثنائيًا في عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث حققت أفضل ترتيب عالمي لها في الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية (SDG 16) بحصولها على المرتبة (95) عالميًا ، وهو إنجاز يعكس قوة منظومة الحوكمة المؤسسية، والالتزام بقيم العدالة والشفافية والنزاهة داخل البيئة الجامعية، كما وحققت الجامعة كذلك نتائج متميزة ضمن الفئة العالمية ( 101–200 ) في أربعة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة، شملت القضاء على الفقر (SDG 1)، والتعليم الجيد (SDG 4) ، والطاقة النظيفة (SDG 7) ، علمًا بأن هذه المشاركة جاءت للمرة الأولى هذا العام، وأخيراً عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (SDG 17).

وبهذه المناسبة أكد رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان، أن هذا الإنجاز يُجسد الرؤية الاستراتيجية للجامعة في ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي والاستدامة، ويعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن منظومتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية إضافة الى إن التقدم الذي حققته الجامعة يمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح خططها الاستراتيجية في تعزيز حضورها وتأثيرها المحلي والدولي، وأشار إلى أن هذا التميز يأتي أيضًا انسجامًا مع الدور الريادي للجامعة في دعم جهود التنمية المستدامة عربيًا، لا سيما مع احتضان جامعة عمان العربية للمجلس العربي للتنمية المستدامة، أحد المجالس العربية المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية ، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز أكاديمي وفكري فاعل في صياغة المبادرات والشراكات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية.