نعي الأستاذ سعد عبدالرزاق محمد الزيد عضو مجلس أمناء جامعة عمان العربية من دولة الكويت الشقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم

ببالغ الحزن والأسى

ينعى رئيس مجلس أمناء جامعــة عمـــان العربيــــة الدكتور عمر مشهور حديثة الجـــازي

وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان وأسـرة الجامعة

الأستاذ سعد عبدالرزاق محمد الزيد

عضو مجلس أمناء جامعة عمان العربية

من دولة الكويت الشقيقة

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون