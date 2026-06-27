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  • الخارجية: وفاة مواطن أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين

الخارجية: وفاة مواطن أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين

  • 27 حزيران 2026
  • 14:29
الخارجية وفاة مواطن أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين

خبرني - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية أوضاع الأردنيين في جمهورية فنزويلا البوليفارية ، في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أنّ أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي نتيجة الزلزال، فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين، وأنّ الوزارة من خلال السفارة الأردنية في البرازيل تتابع مع السلطات الفنزويلية عمليات البحث عنها، كما تتابع لتقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلته.

كما أوضح أنّ بقية الأردنيين المقيمين في فنزويلا بخير.

ودعا المجالي الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام

الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل

005561996987070

أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]

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