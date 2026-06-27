قبل مباراة مصر.. ضربة مزدوجة لمنتخب أستراليا في المونديال

خبرني - تلقى المنتخب الأسترالي أخباراً سلبية قبل مواجهته المرتقبة مع المنتخب المصري في كأس العالم 2026.

وقد أصدر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بياناً رسمياً أكد فيه انتهاء رحلة اللاعبين جاكوب إيتاليانو وماتيو ليكي في كأس العالم، وذلك نتيجة للإصابات التي لحقت بهما، مما استدعى مغادرتهما لمعسكر الفريق والعودة للوطن لاستكمال البرنامج العلاجي.

المنتخب الأسترالي لن يتمكن من استدعاء بدلاء للثنائي المصاب، نظراً للوائح المنظمة للبطولة التي تمنع استبدال اللاعبين بعد تجاوز مهلة الـ 24 ساعة التي تسبق المباراة الافتتاحية لأي فريق.

ويعتبر جاكوب إيتاليانو، الذي يلعب لنادي جرازر النمساوي، ركيزة في مركز الظهير الأيمن، لكنه تعرض لإصابة عضلية خلال الحصص التدريبية التي تلت مواجهة تركيا، مما أدى لغيابه عن لقاء باراجواي، ليتم التأكد لاحقاً من استحالة مشاركته فيما تبقى من البطولة.

أما المهاجم المخضرم ماتيو ليكي، البالغ من العمر 35 عاماً والمنتمي لنادي ميلبورن سيتي، فقد تعرض لمشكلة في العضلة الخلفية أثناء مباراة الجولة الثانية ضد المنتخب الأمريكي، وهو ما تسبب في غيابه عن المباراة التالية ضد باراجواي وتأكيد استبعاده من بقية البطولة.

يُذكر أن ليكي بدأ البطولة من مقاعد البدلاء في مواجهة تركيا، قبل أن يشارك أساسياً لمدة 61 دقيقة أمام أمريكا حيث تعرض للإصابة، بينما شارك إيتاليانو بشكل أساسي كجناح ضد تركيا ثم كظهير أيمن ضد أمريكا، قبل أن تتسبب إصابته في التدريبات في استبعاده قبل مواجهة باراجواي.

واختتم المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات محتلاً المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليأتي خلف المنتخب البلجيكي الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط، رغم تساويهما في عدد النقاط.

وبناءً على هذه النتائج، سيكون المنتخب المصري على موعد مع مواجهة المنتخب الأسترالي، الذي تأهل بدوره كوصيف للمجموعة الرابعة، وذلك ضمن منافسات دور الـ32.



