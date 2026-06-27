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11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين

  • 27 حزيران 2026
  • 14:16
11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين

خبرني - قال مدير شباب عجلون عيسى الطوالبة، إن هيئة تنشيط السياحة وفرت 11 حافلة لنقل المشاركين من المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق عجلون إلى موقع بث المباراة في مدينة جرش الأثرية، بما يضمن مشاركة واسعة ومنظمة للشباب في مؤازرة المنتخب الوطني.

وقال الطوالبة إن مديرية شباب عجلون أنهت بالتنسيق مع وزارة الشباب والجهات المعنية الإجراءات اللازمة لمشاركة شباب المحافظة في الفعالية الوطنية الداعمة للمنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني، بما يعكس روح الانتماء والالتفاف الشعبي حول النامى.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تجسد حجم الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققها المنتخب الوطني وتعكس الدعم الكبير الذي يحظى به من أبناء الوطن في مختلف المحافظات، مؤكدا أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز الأجواء الوطنية الإيجابية ومساندة النشامى في استحقاقاتهم الرياضية.

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